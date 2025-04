Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata, 12 aprile

Stasera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La quarta puntata del Serale si aprirà con un’agguerrita sfida tra i CuccaLo e gli ZerbiCele. Saranno i primi a vincere la manche dopo le esibizioni di Francesco contro Antonia, SenzaCri contro Alessia e Francesco contro Daniele in un guanto sulla versatilità. Al ballottaggio finale, secondo le anticipazioni sulle registrazioni, finiscono Alessia, Chiara e Daniele. È il ballerino il primo eliminato provvisorio. La gara continua con un’altra manche che vede protagoniste le stesse squadre, ma questa volta a vincere sono gli ZerbiCele. SenzaCri è la seconda eliminata provvisoria della serata, che vive un momento di crisi per via dei commenti di Cristiano Malgioglio, che non sembra apprezzare la sua musica fino in fondo. La terza manche vede scendere in gioco Pettinelli-Lettieri contro gli ZerbiCele, protagonisti di questa puntata. Al ballottaggio finale tre cantanti: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol. Chiamamifaro è la terza eliminata provvisoria. Daniele rientra in gioco e a rischio eliminazione rimangono la cantante e SenzaCri. Una di loro sarà eliminata. Ospiti in studio: Franco126 e Sangiovanni. Per quanto riguarda la parte comica, ci sarà il duo i PanPers composto da Alessandro Pisani e Andrea Pieracino.

Amici 2025, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025? Come detto si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale:

Antonia (canto)

Chiamamifaro (canto)

Jacopo Sol (canto)

Nicolò (canto)

Senza Cri (canto)

Alessia (danza)

Asia (danza)

Chiara (danza)

Dandy (danza)

Daniele (danza)

Francesca (danza)

Raffaella (danza)

Francesco (danza)

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2025, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei concorrenti e i rispettivi team. Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Anche quest’anno i professori potranno lanciare guanti di sfida che vedranno in gara un proprio allievo e un concorrente di una squadra avversaria.