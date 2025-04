Ne vedremo delle belle: le anticipazioni della quarta puntata, 12 aprile

Questa sera, sabato 12 aprile 2025, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo talent show pensato per il sabato sera di Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, e in onda per cinque puntate in prima serata. Dieci primedonne dello spettacolo pronte a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa. Ecco le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e cast

Prendi dieci primedonne dello spettacolo, mettile insieme a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa: il risultato promette scintille. Ma chi sono le dieci showgirl del cast di Ne vedremo delle belle? Si tratta di Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

Le star si esibiranno in cinque “materie”: canto, ballo, musical, interviste e “derby” (sfide a sorpresa). Ogni gara sarà tra due antagoniste, scelte di volta in volta con un meccanismo casuale. A giudicare le esibizioni c’è una “super giuria” fissa: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. A questo giudizio viene aggiunto quello delle altre otto star che non si sono esibite. E lo spettacolo non si ferma qui: in settimana le protagoniste sono seguite dalle telecamere anche durante la fase della preparazione delle esibizioni con i vari coach.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming lo show Ne vedremo delle belle? Appuntamento ogni sabato sera su Rai 1 alle ore 21.30 a partire dal 22 marzo 2025. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.