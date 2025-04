Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 12 aprile 2025 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 12 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

Un grande affresco che racconta tutte le fasi investigative della più grande operazione mai realizzata contro la ‘ndrangheta in Europa, l’operazione “Eureka”. Lo propone Duilio Giammaria con “Cocaina Spa”, il terzo appuntamento della serie dei sei Speciali del suo programma che individua la rete del più vasto traffico di cocaina al mondo che produce utili calcolati in miliardi di euro. Petrolio vi aspetta questa sera, 12 aprile 2025, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.