Super Mario Bros – Il film: trama, cast e streaming

Questa sera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Super Mario Bros – Il film, film d’animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, distribuito da Universal Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel Regno delle Nevi, Bowser, il terribile e gigantesco re dei Koopa, prende d’assalto il castello dei Pinguotti, attaccandolo con la sua gigantesca fortezza volante. La coraggiosa difesa guidata dal re dei Pinguotti è inutile, e Bowser ottiene quello per cui era arrivato: la super stella, un potenziamento in grado di conferire l’invincibilità. Intanto, a Brooklyn, vivono i fratelli Mario e Luigi, inseparabili fin dall’infanzia. Mario è piccolo di statura, ma impavido e determinato, al contrario di suo fratello Luigi, che Mario ha sempre difeso dai bulli. I due hanno appena aperto in proprio una ditta idraulica, inaugurandola con uno spot pubblicitario, su cui hanno speso tutti i loro risparmi. Il loro entusiasmo per questo nuovo inizio viene però subito abbattuto dalla derisione del loro ex-capo demolitore Spike e da una prima giornata di lavoro disastrosa. I due fratelli, con l’umore sotto le scarpe, tornano a casa dove, durante la cena, la loro scelta azzardata subisce pesanti critiche dai familiari, soprattutto dal padre, che accusa Mario di trascinare suo fratello nei suoi fallimenti. Mario, profondamente turbato e perso d’animo, torna in camera sua seguito dal fratello, che cerca di consolarlo. In quel momento i notiziari avvertono che una valvola rotta nelle fogne sta creando un’inondazione e Mario si convince di potersi riscattare riparando la valvola e salvando Brooklyn: Luigi è titubante, ma alla fine si fa convincere, e i due, nella speranza di diventare gli eroi della città, si calano nelle fognature. Nella loro impresa si imbattono in un sistema di condutture sigillato da una parete. Esplorandolo, i due trovano un grosso tubo verde, che li risucchia nella Zona Teletrasporto, un mondo etereo con correnti che collegano vari tubi.

Super Mario Bros – Il film: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Super Mario Bros – Il film, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo dei personaggi con i relativi doppiatori italiani:

Claudio Santamaria: Mario

Emiliano Coltorti: Luigi

Valentina Favazza: Principessa Peach

Nanni Baldini: Toad

Fabrizio Vidale: Bowser

Paolo Vivio: Donkey Kong

Paolo Buglioni: Cranky Kong

Franco Mannella: Kamek

Carlo Cosolo: Generale dei Koopa

Gabriele Sabatini: Spike

Francesco De Francesco: re Pinguotto

Giulietta Rebeggiani: Sfavillotto Bazar

Paolo Marchese: Generale dei Toad

Alessandro Ballico: Generale dei Kong

Edoardo Stoppacciaro: Zio Tony

Alessandro Budroni: Zio Arthur

Streaming e tv

Dove vedere Super Mario Bros – Il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.