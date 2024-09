Endless Love streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca

Endless Love è la serie turca di successo in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Visto il grande ascolto, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di trasmettere in prima serata oggi, 20 settembre 2024, due episodi. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Endless Love in tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:10. Ha di fatto preso il posto di Terra Amara. Appuntamento questa sera, venerdì 20 settembre, in prima serata dalle 21.20.

Endless Love streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare gli episodi di Endless Love in qualsiasi momento sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, in diretta streaming o in modalità on demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in streaming Endless Love, ma qual è la trama? Endless Love è la storia di un amore spontaneo impedito da un destino imposto dagli altri e reso ancor più difficile dalle profonde differenze di classe sociale. La città di Istanbul fa da sfondo alle vicende dei due protagonisti, belli e giovani, che raccontano una terra e un popolo la cui cultura affascina sempre di più il pubblico italiano, in particolare quello che segue Canale 5.