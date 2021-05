Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 7 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 7 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonista della puntata di oggi – 7 maggio – dovrebbe essere Samantha Curcio, che ha effettuato la sua scelta, e che potrebbe essere trasmessa proprio oggi. Chi sarà il preferito della tronista curvy? La stagione del popolare dating-show volge quasi al termine, in vista della pausa estiva, per cui da qui a breve scopriremo tutte le scelte. All’appello mancano anche Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

Come detto, anche se non ci sono conferme ufficiali, oggi potremmo assistere alla scelta di Samantha, con la puntata che è stata registrata lo scorso 2 maggio. Il percorso della tronista è stato altalenante: dopo aver conosciuto vari corteggiatori, la sua attenzione si è posata su Alessio e su Bohdan, con cui è poi arrivata alla scelta finale. Con Bohdan il percorso è stato lineare, senza particolari scossoni o discussioni, se non qualche piccola incomprensione prima del bacio, mentre con Alessio ci sono state parecchie scintille. Samantha teme infatti che Alessio, il quale lavora nell’azienda di famiglia, abbia una vita totalmente diversa dalla sua. Nonostante tutto, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, alla fine la Curcio sceglierà proprio Alessio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.