Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 4 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Se nella puntata di ieri protagonisti sono stati Gemma Galgani (con la sua frequentazione con Aldo) e Samantha Curcio (divisa tra Alessio e Bohdan), oggi dovrebbe essere ancora protagonista la giovane tronista. Inoltre si parlerà molto di Francesca e Amodio. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La loro frequentazione procede a gonfie vele e, dopo aver avuto i primi appuntamenti in esterna, torneranno al centro dello studio per raccontare l’evolversi della loro storia. Le cose procedono bene, anche se Amodio è troppo geloso, tanto che vorrebbe accompagnarla fuori città quando deve spostarsi per lavoro.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si parlerà poi della conoscenza tra Biagio Di Maro e Sara. Quest’ultima ha deciso di uscire con lui dopo che Biagio le ha promesso di non voler più portare avanti la frequentazione con la signora che stava conoscendo. In studio ci sarà proprio la signora, che si dirà molto stupita, in quanto l’uomo non le aveva fatto capire di voler chiudere con lei.

Biagio a quel punto ribadirà il proprio interesse per Sara, a cui porterà un regalo scelto con la figlia e ammetterà di essere pronto anche ad uscire dal programma con lei. Non mancheranno le polemiche con Tina Cipollari e Gianni Sperti che non crederanno affatto alle parole di Di Maro. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.