Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 26 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Al centro della puntata di oggi dovrebbero esserci le dame e i cavalieri del trono over. Al centro dello studio, così, potrebbe sedersi Elisabetta Simone. Dopo aver frequentato per due mesi Luca Cenerelli di cui si era innamorata, di fronte all’assenza dello stesso sentimento nel cavaliere, Elisabetta ha deciso di chiudere anche se a fatica. La dama ha così deciso di rimettersi in gioco cominciando a frequentare altri cavalieri. Come procederà, dunque, la conoscenza con Marco? Elisabetta Simone, dopo aver accettato di conoscere Gabriele, ha fatto un passo indietro ammettendo di non essere interessata. Tuttavia, dopo l’addio a Luca Cenerelli che non è riuscito ad innamorarsi, ha deciso di darsi una possibilità con Marco, uno dei tanti, nuovi cavalieri del parterre. Tra i due c’è stato già un appuntamento e, nonostante la conoscenza sia solo agli inizi, entrambi hanno confermato l’intenzione di portare avanti la frequentazione. Cosa sarà accaduto tra i due? Durante la puntata di oggi, 26 maggio, di Uomini e donne potrebbe, inoltre, trovare spazio anche Nicola Vivarelli che sta frequentando una dama giunta in trasmissione solo per lui e con la quale ci sarebbe stato anche un bacio come ha svelato Maria De Filippi nelle scorse puntate. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.