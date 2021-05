Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 25 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 25 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Al centro della puntata di oggi i senior del programma. Le anticipazioni rivelano che se da una parte sarà Ida a chiudere con Gabriele, dall’altra ci sarà l’amica Gemma Galgani pronta di nuovo ad inveire contro la sua ‘rivale’, Isabella. Le due arriveranno di nuovo allo scontro perché la dama torinese la trova letteralmente al suo opposto e, nonostante questo, continuano ad arrivare degli spasimanti per lei.

Dopo la scelta di Giacomo Czerny che ha concluso il suo percorso sul trono uscendo dallo studio con Martina Grado, le ultime puntate della stagione di Uomini e donne saranno dedicate al trono over. Con la scelta di Giacomo Czerny, infatti, si è conclusa ufficialmente la stagione del trono classico che tornerà in onda a settembre. Tornata a Uomini e Donne dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida Platano, dopo essersi guardata intorno e aver rifiutato il corteggiamento di alcuni cavalieri che avevano chiamato la redazione per conoscerla, aveva accettato di uscire con Gabriele, giunto nel programma per conoscere Elisabetta. Dopo la decisione della dama di chiudere la frequentazione, Gabriele è rimasto in trasmissione uscendo con Ida. Il primo appuntamento tra loro è andato benissimo, ma non sarebbe scattata la scintilla… Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.