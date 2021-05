Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 20 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Al centro della puntata di oggi la sfilata delle dame. Il tema sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. Tra le protagoniste, ovviamente, Gemma Galgani. Tina allora non perderà l’occasione per punzecchiarla a modo suo. Ci sarà quindi una dura lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con quest’ultimo che prenderà le difese della dama di Torino.

A sfilare, poi, saranno anche le altre dame del parterre come Isabella Ricci, Ida Platano, Elisabetta Simone e Angela. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, a vincere sarà Gemma. Per quando riguarda la turbolenta e complicata vita sentimentale della dama più famosa, già nella puntata di ieri la Galgani ha dovuto accettare la decisione di Aldo e chiudere definitivamente la loro frequentazione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.