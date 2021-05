Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 13 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 13 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi dovrebbe andare in onda la fatidica registrazione della scelta di Massimiliano, durante la quale il tronista ha rivelato apertamente il nome della ragazza che ha realmente fatto breccia nel suo cuore. Le due pretendenti in lizza sono Eugenia e Vanessa, entrambe molto diverse tra di loro ma in grado di far breccia nel cuore del giovane tronista. Gli spoiler sul programma di Canale 5 rivelano che, alla fine, Massimiliano ha scelto di seguire il suo cuore che lo ha portato a coronare il suo sogno d’amore con Vanessa. È lei, infatti, la ragazza con la quale il tronista ha deciso di uscire dallo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Una scelta che arriva a breve distanza dalle ultime scenate di gelosia di Vanessa, la quale non ha per niente gradito le ultime esterne. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.