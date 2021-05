Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 12 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 12 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Non ci sono molte informazioni ufficiali sui protagonisti della puntata di oggi. Molto probabilmente si parlerà di Giacomo Czerny, che sta continuando a conoscere Martina e Carolina, anche se i dubbi per il bel tronista sono ancora tanti, e la fine di questa edizione del dating show si avvicina. Quale sarà la sua scelta? Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, vedremo le esterne che Giacomo ha fatto con le sue corteggiatrici, e in studio il ragazzo annuncerà di voler trascorrere una giornata intera con loro prima della scelta.

Spazio poi a Gemma Galgani. La popolare dama stava conoscendo Aldo, ma tra i due le cose non sono andate bene e così l’uomo sembra ora interessato a Isabella Ricci e Sara Zilli. I rapporti tra Gemma e Aldo sembrano però essere cambiati, con i due che negli ultimi giorni si sono sentiti di nuovo. Gemma, infatti, racconterà di provare qualcosa per Aldo, il quale, tuttavia, ribadirà di essere interessato ad Isabella e di vedere la dama torinese solo come un’amica. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.