Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 16 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 16 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si partirà da Davide. Il tronista è uscito con Valeria dopo aver scartato Silvia e Rossana, con Beatrice e Chiara che da oscillano tra la consapevolezza di non avere la testa sempre rivolta a Davide e la voglia di avere spiegazioni dal ragazzo. Il bel ragazzo ammette di avere una preferenza, ma non svela nei confronti di chi.

Si parlerà poi di Sophie, che è uscita con Matteo e Antonio. Due esterne andate molto bene, anche se poi la ragazza ammetterà di aver confuso i due mentre chattava, suscitando l’ilarità dello studio. Infine a Uomini e Donne si darà spazio al Trono Over, con Aurora e Giancarlo che hanno iniziato una conoscenza, anche se Gianni Sperti sarà molto critico. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

