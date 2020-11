Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 13 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 13 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si darà spazio alla giovane protagonista Sophie, uscita in esterna con Antonio e Matteo. Trovandosi bene con entrambi, a Sophie è stato fatto uno scherzo: per tutta la settimana, la giovane tronista ha chattato con Antonio senza sapere che in realtà dall’altra parte ci fosse Matteo. Uno scherzo che ad Antonio non è piaciuto affatto. Infine Sophie ha scelto di ballare con Matteo. Aurora poi si scaglierà contro Gianni Sperti passando più tempo a litigare con lui che a frequentare altri uomini, dopo aver chiuso la conoscenza con Giancarlo.

Si passa poi al momento sfilata, intitolata “Un sogno d’amore”, e vedremo le donne del trono Over sfilare per i loro cavalieri. Ad attirare l’attenzione più di tutte sarà Roberta Di Padua che riceverà tantissimi 10, tra cui anche quello di Michele. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

