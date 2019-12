Uomini e Donne anticipazioni oggi 9 dicembre | Trono classico o over?

Riparte la settimana e si riaccendono i motori in casa Mediaset. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, quest’oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 di proprietà di Maria De Filippi.

L’appuntamento di questo lunedì 9 dicembre vedrà protagonista il Trono Over. Come saranno i piccoli problemi di cuore di Gemma? E cosa ne sarà di Ida e Riccardo?

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 9 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 9 dicembre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi pomeriggio, a Uomini e Donne si tornerà a parlare di Gemma e del suo cuore infranto. La dama di Torino aveva cominciato a frequentare Juan Luis Ciano e, se tutto sembrava essere rose e fiori, nella puntata del 9 dicembre Gemma dovrà confrontarsi con una dura realtà.

Tra i due non sembra esserci stato un vero e proprio bacio e, se la cosa crea disagio nel cuore di Gemma, desta sicuramente sospetti a tutti gli altri presenti in studio.

Un cavaliere del pattern, Armando Incarnato, menzionerà delle chat che proverebbero la frequentazione telefonica di Juan con altre donne. Del resto, anche qualche puntata prima Armando aveva dichiarato che a Napoli si chiacchiera con facilità e giravano molte storie su Juan (secondo alcune, Juan si sarebbe prendendo gioco di Gemma).

Sta di fatto che, dopo la dura accusa di Armando in questa puntata di Uomini e Donne, Gemma la prenderà malissimo e scoppierà nuovamente in lacrime. Un altro cuore infranto per la dama torinese, ma Juan Luis è pronto a negare tutto.

Armando è disposto a portare le prove telefoniche di cui parlava alla redazione e dimostrare di avere ragione.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 9 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.