Uomini e Donne anticipazioni oggi 8 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 8 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di venerdì 8 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Classico e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 8 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 8 novembre 2019, cosa succede

L’ultima puntata della settimana è dedicata al secondo appuntamento con il Trono Classico. Protagonista è il tronista Alessandro, che ha portato in esterna Veronica, Syria e una certa Simona. Nel corso della puntata di oggi, assisteremo dunque alle esterne fatte con queste ragazze.

Va molto bene quella con Veronica: tra i due c’è dolcezza e passione, e lei si è aperta confidandogli una sua debolezza di quanto era piccola. La giovane ha raccontato di aver avuto un rapporto difficile con il cibo, cosa che non le ha permesso di vedersi mai bella. Alessandro ha risposto che invece per lui e bellissima e i due si sono scambiati un bacio appassionato.

In studio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il ragazzo dirà che vorrebbe rivedere Veronica, ma non è possibile, allora tramite la redazione del programma le ha fatto recapitare una parola a comporre una frase completa. Nella puntata di oggi la leggerà integralmente, e alla fine le verrà regalato un peluche.

Nel corso della puntata di oggi, 8 novembre 2019, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, vedremo anche l’esterna di Syria con Alessandro. La ragazza lo ha portato in una boutique di detersivi e prodotti per la casa a cui è molto legato, per svelargli un lato di sé.

La corteggiatrice infatti è un’amante della pulizia. Per mancanza di tempo non vedremo la terza esterna di Alessandro con Simona.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, venerdì 8 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.