Uomini e Donne anticipazioni oggi 5 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 5 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di martedì 5 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 5 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 5 novembre 2019, cosa succede

La seconda puntata della settimana è dedicata nuovamente al Trono Over, che ultimamente è quello più seguito da parte dei fan di Uomini e Donne. protagonista è una delle coppie più amate della trasmissione, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La situazione tra i due è abbastanza tesa. Secondo la donna, infatti, c’è poca passione in questi primi giorni trascorsi insieme, dopo che i due avevano deciso di darsi una seconda possibilità.

Riccardo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, le dirà seccato: “Non ci sto più a stare in silenzio”. In particolare, nell’acceso confronto con Ida, l’uomo dirà di non voler passare per quello che si inventa tutto.

Spazio poi nuovamente alle ultime vicissitudini che riguardano Gemma Galgani. Per lei arriva in studio un nuovo cavaliere, si tratta di Juan Luis, un venezuelano di mezza età che è rimasto colpito dalla bellezza della dama torinese.

Maria De Filippi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, le chiederà dunque che intenzioni lei abbia, e Gemma dirà di voler approfondire la conoscenza. I due faranno un primo ballo e dichiareranno di voler approfondire la conoscenza fuori dalla trasmissione.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, martedì 5 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.