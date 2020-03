Uomini e Donne anticipazioni oggi 5 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo giovedì, 5 marzo 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo giovedì 5 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 5 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, a Uomini e Donne torneranno Ida e Riccardo: entreranno nello studio di Maria mano nella mano, felici come non mai, accantonando tutte le parole dette nei giorni scorsi, tenendo da parte le amarezze e focalizzandosi soltanto su quello che di bello ha da offrire il futuro. Purtroppo però tra loro non è tutto rosa e fiori: infatti la dama spiegherà che tra loro ci sono ancora dei problemi in paradiso, dovuti soprattutto alla mancanza di contatto fisico. Per Ida, è importante coltivare ogni aspetto della propria relazione, anche quello sessuale, e invece secondo la dama il suo cavaliere non la desidera abbastanza. Una frattura che nessuno dei due potrà ignorare e che sarà un pretesto per discutere e litigare, anche in studio da Maria.

Oltre a Ida e Riccardo, nella puntata di Uomini e Donne si parlerà anche di Marcello, ancora in discussione con Anna Maria, una signora per la quale ha manifestato un forte interesse durante le puntate della settimana scorsa. Le cose tra i due sembrano procedere bene, in studio ci sarà persino un momento imbarazzante, quando Marcello inviterà la dama a tenere ben strette le gambe perché, indossando la minigonna, altrimenti si vedrebbe tutto. In ogni caso, i due verranno attaccati da Tina e Gianni, che li accuseranno di essere falsi e bugiardi.

Potrebbero interessarti Coronavirus, come cambia la tv senza pubblico in studio Ascolti tv mercoledì 4 marzo 2020: Pretty Woman, Chi vuol essere milionario? Il CdM ha deciso che ogni 25 Marzo si festeggerà la giornata dedicata a? | Domanda “Chi vuol essere milionario”

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 5 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.