Uomini e Donne anticipazioni oggi 4 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 4 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di lunedì 4 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 4 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 4 novembre 2019, cosa succede

Inizia una nuova settimana e la prima puntata è dedicata al Trono Over, che ultimamente è quello più seguito da parte dei fan di Uomini e Donne. Protagonista assoluta sarà l’immancabile Gemma Galgani. La dama verrà infatti scaricata clamorosamente da Jean-Pierre.

La donna, molto delusa, chiederà di riavere indietro l’orsacchiotto che gli aveva regalato la scorsa settimana. Per Gemma c’è già un nuovo corteggiatore, che secondo le anticipazioni si chiama Juan Luis ed è venezuelano.

57 anni, Juan, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, trova la dama molto intelligente ed elegante. Anche a Gemma l’uomo piace molto e per questo Tina Cipollari proporrà alla sua nemica di fare il gioco dell’uva, in modo da entrare in confidenza. I due accetteranno?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ci sarà un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma. “Ti faccio vedere cosa combino oggi”, dirà Tina, “Ma vedrai cosa combino io oggi, ma veramente volano le sedie”, risponde Gemma, evidentemente infastidita per le continue provocazioni della sua nemica.

Tra le due donne si sfiora addirittura la rissa, tanto che dovranno intervenire sia Maria De Filippi che Gianni Sperti per dividerle.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 4 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.