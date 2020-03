Uomini e Donne anticipazioni oggi 4 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo mercoledì, 4 marzo 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo mercoledì 4 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 4 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne si tornerà a parlare del Trono Over. Protagonista sarà Gemma Galgani e il turbine di polemiche nel quale la trascinerà Tina Cipollari. L’opinionista infatti chiamerà a raccolta gli uomini del passato di Gemma, scatenando una grossa polemica. Nei giorni passati, Gemma aveva deciso di tenere tra i corteggiatori Remo Proietti, ma il suo buonumore sarà intaccato da Paolo di Napoli. Il corteggiatore farà emergere dettagli del passato mettendo Gemma in difficoltà, poiché sosterrà che in passato non soltanto hanno trascorso una serata insieme andando a cena fuori, ma che tra di loro ci fosse stato qualcosa di più che Gemma non può o non vuole ammettere. Paolo però sarà insistente e Gemma coglierà l’opportunità per attaccar briga per la gioia di Tina Cipollari.

Nella puntata di oggi pomeriggio a Uomini e Donne si parlerà anche di Valentina Autiero in possibile crisi. La dama è uscita con due cavalieri entrati in studio qualche settimana prima ma, nonostante la buona partenza, Valentina dichiarerà a Maria di non essersi trovata bene con nessuno dei due. Le sue affermazioni causeranno un po’ di maretta a Uomini e Donne e le faranno piovere addosso le critiche di Gianni e Tina, che le chiederanno allora cosa cerca realmente lei in un uomo.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 4 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.