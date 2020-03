Uomini e Donne anticipazioni oggi 2 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo martedì, 2 marzo 2020, vedrà come protagonista Trono Classico.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo martedì 3 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 3 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di questo martedì si tornerà a parlare del Trono Classico, concludendo la timeline di ieri pomeriggio.

Mentre ieri lo scontro diretto ha visto protagoniste Sara e Giovanna, sedute sul trono rosso, quest’oggi invece si lascerà spazio a Carlo e Daniele.

Partiamo da Carlo, che ha portato in esterna Ginevra, Marianna e Cecilia. Nell’esterna con Ginevra, si è parlato molto di Daniele, siccome la corteggiatrice è interessata a entrambe. Carlo ci va giù un po’ pesante, motivo per cui poi, in studio, parte lo scontro diretto tra i due. L’esterna con Cecilia invece è stata più toccante: la ragazza ha confessato alcuni dettagli delicati del suo passato, si è anche commossa, ammettendo di avere paura di perderlo e che gli è mancato in quel periodo. Carlo, però, dinanzi le sue lacrime rimane impassibile, non sembra essere scalfito dalle sue emozioni, non l’abbraccia neppure per consolarla e quest’atteggiamento freddo sarà duramente criticato dal neo opinionista Lorenzo Riccardi, che lo definirà cuore di pietra, ma anche dalla stessa Cecilia in studio.

L’esterna di Carlo con Marianna forse è quella riuscita meglio: si sono incontrati a Napoli, hanno comprato dei dolci e poi hanno coronato l’uscita con un bacio.

Le esterne di Daniele sono ugualmente tormentate. Il tronista è uscito con Pamela, ma lo scontro tra i due è durato per tutta l’esterna e continua anche in studio: la colpa? La freddezza di Daniele nei suoi confronti. Daniele ha poi portato in esterna anche Angelica e Vanessa, entrambe nello stesso posto (un ristorante giapponese) seppur in tempi diversi. Quello di Daniele è stato un esperimento, perché voleva capire come si comportano le donne a tavola e cosa mangiano, una spiegazione che ha fatto piovere subito le accuse da parte del pubblico in studio. C’è chi l’ha accusato di essere un calcolatore e di essere più interessato ai suoi test che a conoscere veramente le ragazze portate fuori.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 3 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.