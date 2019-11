Uomini e Donne anticipazioni oggi 29 novembre | Trono classico o over?

Contrordine per la puntata di ieri: come ogni giovedì, anche il 28 novembre Maria De Filippi avrebbe dovuto dare spazio al Trono Classico e invece è andata in onda un’altra puntata del Trono Over. Per questo venerdì, Uomini e Donne invece tornerà sulla propria strada e focalizzerà l’attenzione sul Trono Classico.

Il dating show di Maria De Filippi conclude la settimana con un unico appuntamento dedicato ai giovani tronisti.

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 29 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 29 novembre 2019, cosa succede

Quello che avevamo previsto per la puntata di ieri invece sarà mandato in onda oggi. Le anticipazioni di questo pomeriggio vedranno a Uomini e Donne la scelta di Giulia Quattrociocche.

La tronista ha le idee chiare sulla sua scelta e non vuole aspettare oltre, quindi metterà un punto alla sua esperienza nel programma della De Filippi.

Ma chi sceglierà? Giulia vuole al suo fianco Daniele, ma durante la puntata Maria farà vedere l’esterna della tronista con Alessandro: i due hanno ballato insieme il tango seguendo una lezione e hanno trascorso il loro tempo a parlare. Dopo la messa in onda dell’esterna, Giulia preciserà che si trova molto in sintonia con il ragazzo. Daniele, ovviamente, sarà irritato dai suoi complimenti.

Dopo parte la loro esterna, che li vede insieme a mangiare un panino dopo l’allenamento di calcio di lui. La complicità è evidente.

Giulia è convinta che entrambi i ragazzi siano validi. Alessandro ha dovuto affrontare un periodo difficile, con la separazione dalla compagna e un figlio di un anno e mezzo, e per lui non è stato semplice.

Ma, dopo il momento del ballo, Giulia sceglierà Daniele. La tronista romana dichiarerà di aver affrontato un percorso pulito e di avere chiari i sentimenti per Daniele. La sua scelta spiazzerà un po’ tutti, anche Tina.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, venerdì 29 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.