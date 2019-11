Uomini e Donne anticipazioni oggi 28 novembre | Trono classico o over?

Si cambia trono a partire da questo giovedì. Dopo tre intense puntate del Trono Over, Uomini e Donne sposta i riflettori e li punta sui giovani.

Nella puntata di giovedì 28 novembre 2019 si tornerà a parlare del Trono Classico. Il dating show di Maria De Filippi ancora una volta farà posto alle peripezie sentimentali dei quattro tronisti.

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 28 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 28 novembre 2019, cosa succede

Puntata movimentata quella di questo pomeriggio per Uomini e Donne. Si torna a parlare del trono classico e pare che Giulia Quattrociocche sia pronta per il grande passo, ma chi sarà la sua scelta finale?

Durante lo spazio dedicato alla tronista, Maria manderà in onda l’esterna che ha visto protagonisti Giulia e Alessandro, girata durante la settimana.

I due hanno seguito una lezione di tango e hanno trascorso del tempo insieme, parlando un po’. Finita la clip, Giulia confesserà a Maria e al pubblico in sala di essere attratta dal suo corteggiatore e che tra loro c’è un grande feeling. A quel punto, Maria chiama in causa Daniele chiedendogli cosa ne pensa dell’opinione appena espressa di Giulia.

Daniele, come prevedibile, è infastidito da questa dimostrazione d’interesse e anche Tina Cipollari interviene, ribadendo che secondo lei il ragazzo ha avuto una reazione troppo pacata e che risulta poco onesta.

Secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, sarà poi mandata in onda anche l’esterna con Daniele, durante la quale i due hanno mangiato un panino insieme dopo gli allenamenti di calcio di Daniele. La complicità tra i due è evidente e lo hanno sottolineato entrambi in studio, dopo aver visto l’esterna.

Maria a quel punto le chiederà con chi tra i due vede più stabilità per il futuro e Giulia risponderà che sono entrambi ragazzi seri. Alessandro però spiegherà che, da quando è entrato nel dating show, si è sentito un po’ bloccato perché ha dovuto affrontare la separazione dalla compagna la cui storia è durata 5 anni e con la quale ha un figlio di un anno e mezzo: non è stato facile per lui.

Per il ballo, Giulia sceglierà Daniele. Arriva il momento della scelta e Giulia stupisce tutti annunciando che è Daniele l’uomo che vuole. Sulle note di Vivimi di Laura Pausini, lo bacia sotto una pioggia di petali. Tina rimane interdetta.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 28 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.