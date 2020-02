Uomini e Donne anticipazioni oggi 26 febbraio | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo mercoledì, 26 febbraio 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo mercoledì 26 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 26 febbraio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio di Uomini e Donne, protagonista sarà nuovamente il Trono Over. In studio continua la discussione tra Samuel e la dama Alessia. L’uomo la inviterà a dire finalmente a verità e svelare come stanno le cose.

La loro frequentazione continuerà o ci saranno delle incomprensioni tali da bloccare la storia? Da quanto traspare sembra proprio che questo rapporto sia ormai giunto al capolinea. Le avventure del Trono Over d’altronde stanno sempre più appassionando il pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi.

Per questo la produzione in questa fase ha decido di dedicare ben quattro degli appuntamenti settimanali previsti ai cavalieri e le dame, mentre solo uno al Trono Classico.

Inoltre, secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, in studio ci saranno quattro vecchie fiamme di Gemma Galgani, invitate da Tina Cipollari. Tra questi anche Michele di Bari e Remo da Perugia. In particolare la dama, dopo qualche ballo insieme, deciderà di riprendere a frequentarsi con il signore umbro.

Potrebbero interessarti Le Sardine da “Amici” di Maria De Filippi: Mattia Santori ospite della prima puntata Sgarbi, le scuse dopo la lite con Barbara D’Urso: “Sono stato frainteso, raccomandazione è altro” Pechino Express 2020, lite tra Vera Gemma e Soleil Sorge: “Put*ana”, “La prossima volta ti meno”

I due, che inizialmente avrebbero dovuto lasciare insieme il programma di Maria De Filippi, avevano interrotto la loro frequentazione dopo un mancato appuntamento da parte di Remo. Sarà davvero l’uomo giusto per Gemma?

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 26 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.