Uomini e Donne anticipazioni oggi 25 ottobre | Trono classico o over?

Ultimo appuntamento della settimana per Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 torna con nuove avventure, momenti divertenti e storie da raccontare. Quale trono sarà protagonista: Classico o Over?

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne assisteremo al secondo appuntamento con il Trono Classico, tornano dunque le avventure dei giovani tronisti e troniste. In particolare assisteremo a una lite tra Giulia e Cristiano, ma anche Giulio sarà molto nervoso.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 25 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 25 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo pomeriggio, venerdì 25 ottobre, assisteremo al secondo appuntamento con il Trono Classico. Innanzitutto Giulio perderà le staffe con le sue corteggiatrici che dopo aver visto il bacio non diranno nulla: il bel tronista ce l’ha in particolare con Irene. Sara invece non in studio: il loro rapporto si è ufficialmente concluso?

Si passa poi a Giulia che ha una violente lite con Cristiano: il ragazzo infatti non ha reagito dopo il bacio di lei con Daniele. Dopo la registrazione, lui l’aveva raggiunta per chiarirsi, ma le cose non erano andate bene.

Cristiano a sua volta proverà a difendersi dicendo che il contesto lo mette in difficoltà.

Uomini e Donne anticipazioni, il Trono Classico nella puntata del 25 ottobre 2019

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, si passa poi a vedere l’esterna di Giulia con Alessandro. La ragazza svelerà di sentirsi molto in difficoltà con lui, mentre si trova a suo agio insieme a Daniele. Assisteremo poi all’esterna della ragazza proprio con Daniele, durante la quale i due parlano di Alessandro screditandolo.

In particolare diranno che lui ostenta il fatto di avere mille modelli di automobili, dopodiché passeranno il tempo a baciarsi. Tornando in studio, Alessandro si giustificherà dicendo che avendo una concessionaria può permettersi di provare le macchine.

Infine entrano in studio nuovi corteggiatori per Giulia, con Tina Cipollari che si metterà a commentare nel suo stile, suscitando l’ilarità generale.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.