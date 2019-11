Uomini e Donne anticipazioni oggi 25 novembre | Trono classico o over?

Il lunedì riporta in circolo gli appuntamenti settimanali e il pomeriggio di Canale 5 torna a fare posto al dating show più seguito in casa Mediaset: torna Uomini e Donne e la prima puntata della settimana, prevista per lunedì 25 novembre 2019, porterà sui piccoli schermi le nuove peripezie del Trono, ma quale?

Il dating show condotto da Maria De Filippi come ogni lunedì farà posto al Trono Over: pronti per altro sangue amaro tra Gemma e Tina?

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 25 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 25 novembre 2019, cosa succede

Torna il Trono Over e anche per questo lunedì l’attenzione sarà calamitata su Gemma Galgani.

La puntata di oggi di Uomini e Donne partirà però con il focus Tina Cipollari e la sua dieta. L’opinionista, dopo essere salita sulla bilancia, annuncerà di essere arrivata a 74 chili dopo un periodo di stallo.

E poi si passerà a Gemma, che racconterà della sua frequentazione con Juan Luis, in miglioramento. I due saranno insieme in studio e Gemma lo sorprenderà con un cartellone a forma di cuore tempestato di post-it, ognuno dei quali recita una canzone: in totale, 80, tutte dedicate al dentista.

Seguono così le indicazioni: a ogni puntata, Juan Luis dovrà strappare un post-it dal cartellone scegliendo la canzone che dovranno poi ballare insieme.

Purtroppo la situazione per Gemma si complica quando Maria presenta cinque nuove dame interessate a Juan Luis, ma il cavaliere le manderà tutte a casa perché vuole concentrarsi esclusivamente su Gemma.

Le indiscrezioni su Uomini e Donne parlano anche di un nuovo litigio tra Ida e Riccardo. Maria chiamerà Ida in studio, ma lei si rifiuterà di entrare. Così toccherà a Riccardo spiegare il perché, ma il suo racconto non farà che infuriare Ida che, messa alle strette, piomba in studio per dire la sua: da qui, un nuovo litigio.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.