Uomini e Donne anticipazioni oggi 24 ottobre | Trono classico o over?

Penultimo appuntamento della settimana per Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 torna con nuove avventure, momenti divertenti e storie da raccontare. Quale trono sarà protagonista: Classico o Over?

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne assisteremo al primo appuntamento con il Trono Classico, tornano dunque le avventure dei giovani tronisti e troniste. In particolare si tornerà a parlare dello scontro tra Giulio e Alessandro, impegnati a contendersi la bella Veronica.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 24 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 24 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo pomeriggio, giovedì 24 ottobre, assisteremo al primo appuntamento con il Trono Classico. La puntata si apre con il dibattito tra Alessandro e Giulio, che continuano a contendersi Veronica. Durante l’ultima registrazione lei aveva attaccato il ragazzo romano, che ci era rimasto male.

Questa settimana la corteggiatrice è uscita con Giulio, ma lei rivelerà che pensa di preferire l’altro. L’esterna con Alessandro era infatti andata molto bene e tra i due l’intesa è evidente. Veronica così confermerà che vuole restare a Uomini e Donne per corteggiare solo il ragazzo napoletano. La sua decisione, finalmente, sembra essere definitiva.

Nel frattempo però Alessandro aveva chiesto di uscire con Giovanna, la bella mora a cui il tronista aveva già proposto un’esterna. Lei però aveva rifiutato, dicendo di non sentirsela perché già era uscita con Giulio.

Maria De Filippi manda dunque in onda l’esterna tra Giovanna e Giulio: secondo le anticipazioni, la ragazza lo porterà a casa e i due si baceranno. Alessandro sarà molto infastidito, anche perché aveva rinunciato ad uscire pure con Noemi.

Uomini e Donne anticipazioni, il Trono Classico nella puntata del 24 ottobre 2019

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, ci sarà un litigio in studio con Tina Cipollari che attaccherà Giovanna dopo quanto visto in puntata, dandole della finta. Lei risponde molto stizzita dicendo di avere belle labbra e una bella bocca e potrebbe pure fare l’attrice se volesse.

Giovanna conferma di partecipare alla trasmissione solo per conquistare Giulio, e allora Tina risponde duramente: “E certo abbiamo Monica Bellucci, magari non ti hanno preso ad altri provini e sei venuta qui, come se poi non ti vedesse nessuno no?”. Segue un’accesa lite.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, giovedì 24 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.