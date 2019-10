Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 ottobre | Trono classico o over?

Terzo appuntamento della settimana per Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 torna con nuove avventure, momenti divertenti e storie da raccontare. Quale trono sarà protagonista: Classico o Over?

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne assisteremo al terzo e ultimo appuntamento con il Trono Over, che d’altronde sta regalando ottimi ascolti alla trasmissione. In particolare assisteremo all’annuncio di matrimonio da parte di una coppia che si era formata proprio all’interno del dating di Canale 5.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 23 ottobre 2019, su Canale 5.

Nella puntata di questo pomeriggio, mercoledì 23 ottobre, assisteremo al terzo e ultimo appuntamento settimanale con il Trono Over. Ci saranno innanzitutto due ospiti d’eccezione, vale a dire due protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne che oggi torneranno in studio. Si tratta di Edo Varini e l’ex dama Chiara Pardini.

I due erano rimasti al Trono Over solo per poche settimane, ma si erano trovati bene e avevano conquistato il pubblico. Dopo l’uscita dal programma, Edo e Chiara avevano continuato a frequentarsi e oggi nel programma di Maria De Filippi annunceranno la volontà di sposarsi presto.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, alla fine della puntata ci sarà una nuova sfilata del Trono Over. Iniziano a sfilare Pamela, Veronica, Anna Tedesco e Gemma Galgani ma, per mancanza di tempo, la sfilata non si è conclusa.

Spazio infine a Pamela ed Enzo: i due raccontano che si stanno frequentando e si piacciono molto. Nel corso della puntata avranno però una violenta discussione, perché secondo il cavaliere lei è molto provocante ed esagerata.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, mercoledì 23 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.