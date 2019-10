Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 ottobre | Trono classico o over?

Primo appuntamento della settimana per Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 riparte con nuove avventure e storie da raccontare. Quale trono sarà protagonista: Classico o Over?

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne assisteremo al primo appuntamento con il Trono Classico, che d’altronde sta regalando ottimi ascolti alla trasmissione. Torna in particolare la dama più amata, Gemma Galgani, alle prese con nuove delusioni d’amore.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 21 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 21 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo lunedì pomeriggio assisteremo al primo appuntamento settimanale con il Trono Over. Protagonista di questa puntata è nuovamente Gemma Galgani e la sua conoscenza con Jean Pierre. I due nel corso della settimana sono usciti insieme a Roma e si sono scambiati un bacio a stampo.

Maria De Filippi annuncia poi una nuova corteggiatrice per il cavaliere: lui la farà restare. Ovviamente Gemma ci rimarrà male. Momenti esilaranti in studio con Tina Cipollari che, come la scorsa settimana, farà fare alla dama torinese il gioco della mela e subito dopo quello del cocco ed infine dell’uva.

Uomini e Donne anticipazioni, il Trono Over nella puntata del 21 ottobre 2019

Si passa poi ad un’altra coppia molto amata, vale a dire quella composta da Ida e Riccardo. A sorpresa la Platano dirà che non lo ama più, e a dimostrazione di ciò dirà che non ha provato nulla né durante il tempo trascorso a Brescia né con la lettera.

Guarnieri infatti le aveva fatto una bella sorpresa andandola a trovare e portandole dei fiori, ma evidentemente il gesto non è stato apprezzato. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, a quel punto interviene in studio Armando, dicendo che durante la settimana lei l’ha cercato.

Sentendo questo, il cavaliere pugliese decide di abbandonare la trasmissione. Prima di andare via, l’uomo darà a Ida una rosa rossa. A quel punto anche la donna, visibilmente sconvolta, decidere di abbandonare lo studio.

Gianni Sperti infine si complimenterà con Riccardo per la sua coerenza.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, lunedì 21 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.