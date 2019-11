Uomini e Donne anticipazioni oggi 12 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 13 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il terzo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di mercoledì 13 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 13 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 13 novembre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi pomeriggio, Uomini e Donne presenterà l’ultimo appuntamento della settimana con il Trono Over. Lo studio di Maria De Filippi darà modo a Jean Pierre di essere sotto i riflettori e parlare delle uscite fatte in questi giorni, dopo l’addio definitivo con Gemma.

Tra i due, ovviamente, non mancheranno i battibecchi. Jean Pierre si rivolgerà a Gemma intimandole di farsi i fatti suoi e di non poter mettere bocca sulla sua vita personale. Gemma, di contromano, precisa che invece ha tutto il diritto di parlare e poi la butta giù pesante, specificando che non prova più niente per lui ormai.

A sfatare le sue affermazioni ci pensa l’esterna di Jean Pierre con una nuova dama. I commenti sono piuttosto scarni, come se i due volessero nascondere quello che realmente è accaduto, mandando Gemma su tutte le furie.

Tina, per punzecchiare Gemma, chiederà di ballare con il suo nuovo cavaliere, Juan Luis.

Si darà spazio anche a Simone, protagonista di un’accesa discussione con Valentina: la dama lo accuserà di non saper giocare fino in fondo, “metti prima le mani avanti e poi le tiri indietro”, ma Simone si difende affermando: “Io so cos’è l’amore”.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, mercoledì 13 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.