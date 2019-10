Uomini e Donne anticipazioni oggi 10 ottobre | Trono classico o over?

Uomini e Donne torna oggi, giovedì 10 ottobre 2019, con una nuova puntata: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni e che si chiedono innanzitutto se si parlerà del trono Classico o di quello Over.

Oggi pomeriggio al primo appuntamento settimanale con il Trono Classico. Protagonista della puntata è la tronista Sara Tozzi, che deciderà di abbandonare il programma. La ragazza infatti dichiarerà di provare ancora amore e di essere legata al suo ex.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 10 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 10 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi assistiamo al primo episodio della settimana con il Trono Classico. In particolare la tronista Sara Tozzi ha deciso di abbandonare la trasmissione perché si è resa conto di essere ancora innamorata e di provare dei sentimenti forti per il suo ex.

La puntata prosegue con Maria De Filippi che fa gli auguri alla sua autrice Raffaella Mennoia per il matrimonio. In realtà si tratta di uno scherzo, come ha confermato su Instagram la stessa ex postina di C’è posta per te, che ha confermato di non essersi mai sposata con il suo attuale fidanzato Alessio Sakara. Insomma una burla, che ha subito fatto il giro del web, da parte della conduttrice di Canale 5.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi che manda in scena il Trono Classico assistiamo anche alle recenti avventure di Alessandro. Vedremo in particolare la sua prima esterna con Veronica, la nuova tronista che è ancora indecisa se approfondire la conoscenza con lui o con Giulio Raselli.

Ma Alessandro ormai è stufo e perde la pazienza, per cui dirà alla ragazza che se lei è ancora così indecisa, può anche lasciarlo definitivamente. A quel punto Veronica decide di abbandonare lo studio. Dovrà quindi intervenire la produzione del programma, che comunicherà alla ragazza la possibilità di are un’esterna con Giulio.

Veronica è però scossa per quanto accaduto e non accetterà, decidendo di prendersi un po’ di tempo per riflettere. Tornata in studio, si dichiarerà ad Alessandro, che però continuerà a mandarle frecciatine durante tutta la puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì, le Iene tornano alla domenica Pechino Express, tra i concorrenti Asia Argento e Ignazio Moser Ascolti tv mercoledì 9 ottobre 2019: Il diritto di contare, Rocco Schiavone, Amici Celebrities

Infine interverrà anche Giulia, secondo la quale a Veronica in realtà piace Giulio, ma non vuole dirlo per non ferire Alessandro. Ormai di fatto nessuno crede alla nuova tronista e anche Alessandro ormai la considera una falsa. Veronica proverà a difendersi dalle accuse dello studio dicendo che anche se Giulio le chiedesse di uscire, lei non accetterebbe.

Klaudia Poznanska sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, giovedì 10 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.