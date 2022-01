Un’avventura: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Un’avventura è il film in onda oggi, martedì 4 gennaio 2022, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20. Pellicola musicale-sentimentale del 2019 diretta da Marco Danieli, ha come protagonisti Laura Chiatti e Michele Riondino. Il film prende spunto dall’omonima canzone di Lucio Battisti, portata al Festival di Sanremo del 1969, e ad altre della prolifica e unica coppia Mogol-Battisti. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Un’avventura? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Sulle note delle splendide canzoni di Lucio Battisti e Mogol (tra cui Un’avventura, da cui prende nome il film), si sviluppa la storia di Francesca (Laura Chiatti) e Matteo (Michele Riondino), due ragazzini vicini di casa in un paesello della Puglia. Siamo negli anni ’70, Matteo è innamorato della sua amica, ma alla ragazza la vita di paese sta stretta, ha un animo ribelle e vuole inseguire il suo sogno fatto di libertà ed emancipazione in giro per il mondo.

Dopo quattro anni di lontananza Francesca torna a casa, ma è cambiata, non è più la bambina che Matteo ricordava; ormai è una donna indipendente e bellissima, e il ragazzo, che non ha mai smesso di pensare a lei, vuole riconquistarla ad ogni costo e stare per sempre con lei; ma Francesca, sfuggente ed irrequieta, non gli renderà facile l’impresa.

Un’avventura: il cast del film

Tanti attori amati dal pubblico prendono parte a questa commedia sentimentale del 2019 diretta da Marco Danieli. Protagonisti sono Laura Chiatti e Michele Riondino. Con loro anche Valeria Bilello e Thomas Trabacchi. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michele Riondino: Matteo

Laura Chiatti: Francesca

Valeria Bilello: Linda

Giulio Beranek: Daniele

Alex Sparrow: Duncan

Gabriele Granito: Paolo

Simone Corbisiero: Sandro

Roberto Negri: Fausto

Dora Romano: Luisa

Barbara Chichiarelli: Veronica

Thomas Trabacchi: Pietro

Diodato: produttore discografico

Carmen Giardina: giudice tribunale

Trailer e colonna sonora

Abbiamo visto la trama e il cast del film Un’avventura. Come detto si tratta di una pellicola sentimentale ispirata all’omonima canzone di Battisti. La colonna sonora è stata curata da Pivio e Aldo De Scalzi, ed è interamente composta da brani del duo Battisti-Mogol, riarrangiati per il film. Mogol è accreditato come consulente artistico del progetto insieme al Centro Europeo di Toscolano. Vediamo ora insieme il trailer ufficiale di Un’avventura, in onda stasera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Un’avventura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 4 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.