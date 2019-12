Una poltrona per due, le curiosità sul classico natalizio con Eddie Murphy e Dan Aykroyd

Non è Natale senza Una poltrona per due. Tutti amano vederlo come un classico delle feste, mandato continuamente in onda, tutti gli anni, il giorno di Natale per strappare qualche risata in più a tavola.

Anche nel 2019, Italia 1 ripropone per la serata della vigilia di Natale il film con il duo Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Il film, datato 1983, è considerato un classico della cinematografia natalizia ed è stato diretto da John Landis.

Una poltrona per due, la trama e cast

Louis Winthorpe II e Billie Ray Valentine non hanno niente in comune, sono due uomini agli antipodi, eppure le loro vite sono destinate a incrociarsi grazie allo spirito natalizio. Siamo A Filadelfia e Louis è un uomo che nella vita fa l’agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph e Mortimer Duke. La sua vita è fatta di frivolezze, non ha alcun legame concreto, neppure quello con l’apparente fidanzata Penelope.

Billie Ray invece è un senzatetto che può contare sulla parlantina e su un’immensa fantasia. Il giorno della vigilia di Natale, questi due uomini s’incontrano per la prima volta a causa di un equivoco e i fratelli Duke decidono di renderli protagonisti di un esperimento sociale.

Decidono di offrire un lavoro di spicco a Billie e di far crollare al tempo stesso la carriera di Louis.

Mentre Ray scopre di essere portato per la finanza, Louis ritiene il nuovo arrivato l’unico responsabile della sua rovina, anche se lentamente si rende conto di essersi circondato di persone frivole e di non poter contare sull’aiuto di nessuno.

Nel cast, vediamo Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis, Paul Gleason, Frank Oz, James Belushi, Bo Diddley, Stephen Stucker, Kristin Holby, James Eckhouse, Tom Davis.

Una poltrona per due, curiosità

Una poltrona per due è stato candidato agli Oscar per la migliore colonna sonora, ha ottenuto anche due candidature ai Golden Globe, ma non ha vinto mai nulla se non l’apprezzamento del pubblico che, ogni Natale, è felice di averli in tv.

All’inizio, i due protagonisti Louis e Billie dovevano essere Gene Wilder e Richard Pryor. All’epoca, quest’ultimo fu coinvolto in un incidente che gli procurò diverse ustioni e dovette rinunciare alla parte, che poi andò a Eddie Murphy. La Paramount non era convinta di voler coinvolgere Jamie Lee Curtis nel progetto, siccome l’attrice non aveva mai preso parte a una commedia ma anzi aveva soltanto recitato in film horror.

In origine, il titolo per il film era Black and White, Bianco e Nero in italiano, poi si passò a Trading Places, in italiano tradotto “Posti scambiati” facendo riferimento alle transazioni finanziarie. Infine si arrivò a Una poltrona per due.

Nel film vediamo alcuni cameo a partire dal regista per arrivare a Do Diddley, Kelly Curtis e Jim Belushi.

Una poltrona per due, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere il film? Come ogni anno, viene riproposto in prima serata su Italia 1 il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre 2019. A partire dalle ore 21:30, e preceduto dal Grinch, su Italia 1 arriverà ancora una volta Una poltrona per due.

Basterà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Chi vuole seguirlo in streaming può farlo tramite MediasetPlay.

