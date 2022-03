Una giusta causa streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, martedì 8 marzo 2022 (festa della donna), alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Una giusta causa (On the Basis of Sex), film del 2018 diretto da Mimi Leder. La pellicola, con protagonisti Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston e Kathy Bates, narra la vicenda di Ruth Bader Ginsburg, prima giovane docente di diritto, avvocata, magistrata e infine giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America, che ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità di genere. Dove vedere Una giusta causa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Una giusta causa streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

