Una giusta causa: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 8 marzo 2022 (festa della donna), alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Una giusta causa (On the Basis of Sex), film del 2018 diretto da Mimi Leder. La pellicola, con protagonisti Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston e Kathy Bates, narra la vicenda di Ruth Bader Ginsburg, prima giovane docente di diritto, avvocata, magistrata e infine giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America, che ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità di genere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A metà degli anni ’50, Ruth Bader Ginsburg è una studentessa ammessa, insieme ad appena otto colleghe di sesso femminile, alla prestigiosa Harvard Law School, nella quale si trasferisce per seguire il marito che aveva iniziato a lavorare a New York. Ruth prosegue poi gli studi presso la Columbia University, dove consegue la laurea in legge nel 1959. Nonostante i brillanti risultati, Ruth incontra enormi difficoltà a trovare lavoro presso uno studio legale, a causa del suo esser donna. Pertanto, è costretta ad accettare un’occupazione come insegnante presso la Rutger Law School. Nel 1970, il marito le propone di rappresentare un cliente per una piccola evasione fiscale. Apparentemente un caso modesto, presenta poi una discriminazione di genere: l’accusato deve pagare soltanto perché appartenente al sesso maschile. Ruth si presenta dinanzi alla corte d’appello e convince i magistrati dell’assurdità della legge, aprendo la strada per una maggiore eguaglianza sostanziale nella legislazione statunitense

Una giusta causa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una giusta causa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Felicity Jones: Ruth Bader Ginsburg

Armie Hammer: Marty Ginsburg

Justin Theroux: Mel Wulf

Sam Waterston: Erwin Griswold

Kathy Bates: Dorothy Kenyon

Cailee Spaeny: Jane Ginsburg

Jack Reynor: Jim Bozarth

Stephen Root: professor Brown

Callum Shoniker: James Steven Ginsburg

Chris Mulkey: Charles Moritz

Gary Wentz: giudice William Edward Doyle

Ben Carlson: giudice William Hudson Holloway Jr.

Streaming e tv

Dove vedere Una giusta causa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.