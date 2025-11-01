Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Un uomo tranquillo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Un uomo tranquillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Un uomo tranquillo, film del 2019 diretto da Hans Petter Moland. La pellicola, con protagonista Liam Neeson, è il remake del film del 2014 In ordine di sparizione (Kraftidioten), diretto dallo stesso Hans Petter Moland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Kehoe, meta sciistica in Colorado, sulle Montagne Rocciose, vive Nelson Coxman (Liam Neeson); sposato felicemente con Grace (Laura Dern), lavora come spazzaneve della cittadina e tutti lo conoscono come Nels. Uomo di buon cuore, sempre tranquillo e gentile, vince il premio di cittadino dell’anno proprio grazie al suo carattere affabile. Durante la cerimonia di premiazione, il figlio Kyle e il suo collega Dante vengono rapiti da Speedo, uno spacciatore locale. Dante riesce a fuggire, mentre Kyle viene ucciso dal criminale con una dose di eroina. Il caso viene rapidamente archiviato come incidente da overdose, ma Nels, convinto che il figlio non fosse un tossicodipendente, non riesce a farsene una ragione e inizia ad indagare per scoprire la verità.

Nelson capisce di aver ragione quando viene a sapere da Dante che suo figlio è stato ingiustamente ucciso perché l’amico aveva rubato della cocaina e inizia così una caccia all’uomo per vendicare la morte di Kyle. Coxman trova e uccide Speedo e altri due spacciatori, ma questo fa sì che il Vichingo (Tom Bateman), boss della droga, inizi una guerra contro altri soci malavitosi, credendoli responsabili degli assassini. Tra questi c’è il clan di Toro Bianco, un nativo americano coinvolto nella rete dello spaccio.

La sete di vendetta di Nels non si placa, e si rivolge al fratello Brock (William Forsythe), un ex sicario, per sapere come scovare i suoi nemici. Il Vichingo viene a sapere dei movimenti di Nels e uccide Brock, provando a bloccare la guerra che ha scatenato con i soci, ma Toro Bianco non accetta la tregua; sia lui che Nels prendono di mira Ryan, il figlio del Vichingo, finché Nels lo rapisce e si prepara alla resa dei conti con il pericoloso criminale.

Un uomo tranquillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Un uomo tranquillo? Protagonisti sono Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, William Forsythe, Laura Dern, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, Aleks Paunovic, John Doman, Victor Zinck Jr., Benjamin Hollingsworth. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Liam Neeson: Nelson “Nels” Coxman
  • Laura Dern: Grace Coxman
  • Emmy Rossum: Kimberly “Kim” Dash
  • Tom Bateman: Trevor “Vichingo” Calcote
  • William Forsythe: Brock “Wingman” Coxman
  • Julia Jones: Aya
  • Nicholas Holmes: Ryan
  • Domenick Lombardozzi: Mustang
  • Raoul Trujillo: Thorpe
  • Benjamin Hollingsworth: Dexter
  • John Doman: John “Gip” Gipsky
  • Gus Halper: Osso
  • David O’Hara: Sly
  • Michael Eklund: Speedo
  • Bradley Stryker: Limbo
  • Tom Jackson: Toro Bianco
  • Arnold Pinnock: Eschimese
  • Ben Cotton: Windex
  • Elizabeth Thai: Ahn
  • Aleks Paunovic: Det. Osgard
  • Christopher Logan: Shiv
  • Nathaniel Arcand: Smoke
  • Micheál Richardson: Windex
  • Mitchell Saddleback: Valanga
  • Manna Nichols: Minya

Streaming e tv

Dove vedere Un uomo tranquillo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 1 novembre 2025 – su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ascolti tv venerdì 31 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live
Ti potrebbe interessare
TV / Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ascolti tv venerdì 31 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live
TV / Messa in tv 1 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Tale e Quale Show 2025: la classifica della sesta puntata del 31 ottobre, vincitore
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 31 ottobre
TV / Land of Bad: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Ricerca