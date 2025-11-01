Un uomo tranquillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Un uomo tranquillo, film del 2019 diretto da Hans Petter Moland. La pellicola, con protagonista Liam Neeson, è il remake del film del 2014 In ordine di sparizione (Kraftidioten), diretto dallo stesso Hans Petter Moland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Kehoe, meta sciistica in Colorado, sulle Montagne Rocciose, vive Nelson Coxman (Liam Neeson); sposato felicemente con Grace (Laura Dern), lavora come spazzaneve della cittadina e tutti lo conoscono come Nels. Uomo di buon cuore, sempre tranquillo e gentile, vince il premio di cittadino dell’anno proprio grazie al suo carattere affabile. Durante la cerimonia di premiazione, il figlio Kyle e il suo collega Dante vengono rapiti da Speedo, uno spacciatore locale. Dante riesce a fuggire, mentre Kyle viene ucciso dal criminale con una dose di eroina. Il caso viene rapidamente archiviato come incidente da overdose, ma Nels, convinto che il figlio non fosse un tossicodipendente, non riesce a farsene una ragione e inizia ad indagare per scoprire la verità.

Nelson capisce di aver ragione quando viene a sapere da Dante che suo figlio è stato ingiustamente ucciso perché l’amico aveva rubato della cocaina e inizia così una caccia all’uomo per vendicare la morte di Kyle. Coxman trova e uccide Speedo e altri due spacciatori, ma questo fa sì che il Vichingo (Tom Bateman), boss della droga, inizi una guerra contro altri soci malavitosi, credendoli responsabili degli assassini. Tra questi c’è il clan di Toro Bianco, un nativo americano coinvolto nella rete dello spaccio.

La sete di vendetta di Nels non si placa, e si rivolge al fratello Brock (William Forsythe), un ex sicario, per sapere come scovare i suoi nemici. Il Vichingo viene a sapere dei movimenti di Nels e uccide Brock, provando a bloccare la guerra che ha scatenato con i soci, ma Toro Bianco non accetta la tregua; sia lui che Nels prendono di mira Ryan, il figlio del Vichingo, finché Nels lo rapisce e si prepara alla resa dei conti con il pericoloso criminale.

Un uomo tranquillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Un uomo tranquillo? Protagonisti sono Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, William Forsythe, Laura Dern, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, Aleks Paunovic, John Doman, Victor Zinck Jr., Benjamin Hollingsworth. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Liam Neeson: Nelson “Nels” Coxman

Laura Dern: Grace Coxman

Emmy Rossum: Kimberly “Kim” Dash

Tom Bateman: Trevor “Vichingo” Calcote

William Forsythe: Brock “Wingman” Coxman

Julia Jones: Aya

Nicholas Holmes: Ryan

Domenick Lombardozzi: Mustang

Raoul Trujillo: Thorpe

Benjamin Hollingsworth: Dexter

John Doman: John “Gip” Gipsky

Gus Halper: Osso

David O’Hara: Sly

Michael Eklund: Speedo

Bradley Stryker: Limbo

Tom Jackson: Toro Bianco

Arnold Pinnock: Eschimese

Ben Cotton: Windex

Elizabeth Thai: Ahn

Aleks Paunovic: Det. Osgard

Christopher Logan: Shiv

Nathaniel Arcand: Smoke

Micheál Richardson: Windex

Mitchell Saddleback: Valanga

Manna Nichols: Minya

Streaming e tv