TV

Un professore 3: la trama della terza stagione della serie

di Antonio Scali
Un professore 3: la trama della terza stagione della serie. Novità, personaggi, anticipazioni, dove eravamo rimasti, cosa succede, di cosa parla, episodi

Un professore 3 è la terza stagione della popolare fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi in onda in prima visione da giovedì 20 novembre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Ma qual è la trama e le novità della serie? Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone (Nicolas Maupas) sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia (Pia Engleberth).

Simone ha vissuto male il trasferimento e rinfaccia al padre la separazione da Mimmo. A complicare le cose c’è la vita sentimentale di Dante, come sempre turbolenta: pur essendo ancora innamorati l’uno dell’altra, lui e Anita (Claudia Pandolfi) non sono riusciti a tornare insieme, e il prof sembra essere tornato il rubacuori che Simone proprio non sopporta. Per fortuna a confortarlo c’è Manuel (Damiano Gavino), che vive con Anita e Viola (Alice Lupparelli) in una grande casa che il padre Nicola ha affittato per loro prima di trasferirsi a Tokyo. Tra i tre la convivenza è caotica, vivace, allegra. Anche a scuola ci sono stati grandi cambiamenti: la preside Smeriglio si è trasferita al nord per motivi di famiglia e al suo posto, con grande sorpresa di Dante, arriva Irene Alessi (Nicole Grimaudo), con la quale poco tempo prima ha avuto un’avventura. Irene è anche la madre di Greta (Giulia Fazzini), una nuova alunna del prof Balestra che sconvolge gli equilibri della classe.

Tra i nuovi studenti arrivano anche Thomas (Tommaso Donadoni), un amico di vecchia data di Simone, con cui allaccerà una relazione complicata; e Zeno (Filippo Brogi), che vive in una fattoria urbana e ha una famiglia un po’ sui generis. La novità più sorprendente, però, riguarda la nuova e inaspettata supplente di Inglese: Anita. Il suo arrivo a scuola è un tornado che investe soprattutto Dante: tra i due è un continuo punzecchiarsi, sfidarsi e attrarsi, per poi respingersi. Tutto diventerà esplosivo quando Anita si avvicinerà al nuovo professore di Fisica, Leone Rocci (Dario Aita), docente giovane e brillante che è stato studente di Dante molti anni prima. Ben presto appare chiaro che qualcosa li ha divisi, nel passato. Qualcosa di cui nessuno dei due ha voglia di parlare, ma che, prima o poi, entrambi saranno costretti ad affrontare.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
