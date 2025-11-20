Un professore 3: trama, cast, anticipazioni, attori, novità, episodi, quante puntate, durata, orario, a che ora, tv, streaming della terza stagione su Rai 1

Un professore 3 è la terza stagione della serie con protagonista Alessandro Gassmann in onda in prima visione su Ria 1 dal 20 novembre 2025. Torna sul piccolo schermo l’insegnante che tutti vorrebbero aver incontrato: umano prima che filosofo, pronto a dare consigli, comprensivo verso gli altri, meno verso se stesso. Dopo essersi riconciliato con la paternità nella prima stagione e dopo aver rischiato la vita nella seconda, Dante è pronto a tornare con nuove lezioni di filosofia e di vita ma anche questa volta dovrà affrontare delle prove, una in particolare contro l’avversario più duro di tutti: se stesso. Non mancheranno le novità e i colpi di scena anche per gli altri personaggi. Ma vediamo tutte le informazioni.

Trama

Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo: il ritorno a casa dalla madre Virginia, il delicato rapporto con Simone, il fragile equilibrio con Anita – che si è spezzato proprio quando il loro rapporto sembrava destinato a rinascere – e l’arrivo di vecchie e nuove conoscenze, con segreti e problemi che chiedono di essere svelati, e risolti. Un racconto dedicato al momento in cui si viene chiamati a scegliere chi diventare e – se è vero che la filosofia non dà risposte, ma insegna a fare le domande giuste – Dante dovrà trovare il coraggio di affrontarne una importante e difficile: quanto costa essere davvero se stessi?

Un professore 3: il cast della serie

Tante novità nel cast della nuova stagione ma anche le conferme dei personaggi più amati. Alessandro Gassmann è Dante. Costretto a lasciare la villa della ex moglie, si trasferisce con Simone a casa della madre Virginia e, mentre continua a essere un punto di riferimento per la 5ª B, attraversa una crisi profonda sul senso del suo lavoro e sul suo modo di vivere le relazioni. Claudia Pandolfi è di nuovo Anita, che ora vive con Manuel e Viola in una grande casa che il padre dei ragazzi, Nicola, ha procurato loro prima di trasferirsi a Tokyo. È diventata proprietaria della libreria, ma riceve una proposta che le cambierà la vita: una supplenza di Inglese proprio al liceo Da Vinci. Nicolas Maupas torna nel ruolo di Simone, ancora segnato dall’allontanamento forzato da Mimmo, di cui accusa apertamente il padre. L’ingresso in scena di Thomas, amico delle medie tornato a Roma, lo costringe a riaprire cassetti emotivi che credeva chiusi. Damiano Gavino è ancora Manuel, che sembra aver trovato una sua serenità insieme a Nina e alla piccola Lilli. Ma il ritorno dal carcere di Goran, ex di Nina e padre della bambina, rimette tutto in discussione.

Le grandi novità di stagione sono Nicole Grimaudo e Dario Aita. Grimaudo è Irene Alessi, nuova preside del Da Vinci: una donna affascinante, sportiva e determinata, che sogna una scuola d’eccellenza, efficiente e rigorosa. Tra lei e Dante scatta subito una forte attrazione, ma la loro visione della scuola non potrebbe essere più distante. Aita interpreta Leone Rocci, nuovo professore di Fisica, ex alunno di Dante. Vent’anni prima lo idolatrava, ora lo guarda con ostilità: una tragedia del passato lo ha portato a perdere ogni stima nei confronti del suo vecchio professore.

Si aggiungono poi nuove figure di spicco fra i ragazzi: Greta, figlia di Irene, brillante e ribelle, sempre pronta a provocare compagni e professori; Zeno, ragazzo timido e “fuori dal mondo”, cresciuto in una fattoria fuori Roma con genitori ambientalisti radicali; Thomas, bellissimo, elegante e apertamente bisessuale, che nasconde precarietà economica e grossi problemi familiari dietro una superficie scintillante.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Un professore 3? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 20 novembre 2025 alle ore 21.30. In tutto sono previste sei puntate, per un totale di 12 episodi, con due episodi in onda per ogni serata. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 20 novembre 2025

Seconda puntata: 27 novembre 2025

Terza puntata: 4 dicembre 2025

Quarta puntata: 11 dicembre 2025

Quinta puntata: 18 dicembre 2025

Sesta puntata: data da definire

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 3 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 20 novembre 2025 alle ore 21.30 ogni giovedì. Anche in streaming e on demand su Rai Play.