Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Un professore 3 va in onda in prima serata su Rai 1 in prima visione questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 21.30. La fiction è composta da 12 episodi, divisi in sei prime serate. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Ma vediamo insieme dove vedere in tv e streaming Un professore 3.

In tv

Appuntamento questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1.

Un professore 3 streaming live

Se non siete a casa potete seguire Un professore 3 in diretta streaming su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per un Professore 3? Appuntamento ogni giovedì su Rai 1 alle ore 21.30 per sei settimane a partire dal 20 novembre. In tutto sono previste sei puntate, per un totale di 12 episodi, con due episodi in onda per ogni serata. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

  • Prima puntata: 20 novembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 27 novembre 2025 OGGI
  • Terza puntata: 4 dicembre 2025
  • Quarta puntata: 11 dicembre 2025
  • Quinta puntata: 18 dicembre 2025
  • Sesta puntata: data da definire
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 novembre 2025
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 27 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 novembre 2025
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 27 novembre 2025
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Die Hard – Un buon giorno per morire: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ti sei perso una puntata di Un Professore 3? Puoi sempre recuperarla! Ecco come
TV / Gerry Scotti: tutto quello che non sai sulla vita privata del conduttore de La ruota della fortuna
TV / Ascolti tv mercoledì 26 novembre: Il Commissario Montalbano, Gigi e Vanessa insieme
TV / Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 26 novembre 2025 su Rai 3
Ricerca