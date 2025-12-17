Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Un professore 3 va in onda in prima serata su Rai 1 in prima visione questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 21.30. La fiction è composta da 12 episodi, divisi in sei prime serate. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Ma vediamo insieme dove vedere in tv e streaming Un professore 3.

In tv

Appuntamento questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1.

Un professore 3 streaming live

Se non siete a casa potete seguire Un professore 3 in diretta streaming su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Un Professore 3? Appuntamento ogni giovedì su Rai 1 alle ore 21.30 per sei settimane a partire dal 20 novembre. In tutto sono previste sei puntate, per un totale di 12 episodi, con due episodi in onda per ogni serata. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):