Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per Un professore 3? Appuntamento in prima visione dal 20 novembre 2025 su Rai 1. In tutto sono previsti sei puntate, con la messa in onda di due episodi per serata, per un totale quindi di 12 episodi. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 20 novembre 2025

Seconda puntata: 27 novembre 2025

Terza puntata: 4 dicembre 2025

Quarta puntata: 11 dicembre 2025

Quinta puntata: 18 dicembre 2025

Sesta puntata: data da definire

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Un professore 3? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30 ogni giovedì in prima serata dal 20 novembre 2025. Ogni episodio ha una durata di circa un’ora. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Ogni serata dura quindi circa due ore, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 3 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 20 novembre 2025 alle ore 21.30 ogni giovedì. Anche in streaming e on demand su Rai Play.