Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per Un professore 3? Appuntamento in prima visione dal 20 novembre 2025 su Rai 1. In tutto sono previsti sei puntate, con la messa in onda di due episodi per serata, per un totale quindi di 12 episodi. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

  • Prima puntata: 20 novembre 2025
  • Seconda puntata: 27 novembre 2025
  • Terza puntata: 4 dicembre 2025
  • Quarta puntata: 11 dicembre 2025
  • Quinta puntata: 18 dicembre 2025
  • Sesta puntata: data da definire

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Un professore 3? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30 ogni giovedì in prima serata dal 20 novembre 2025. Ogni episodio ha una durata di circa un’ora. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Ogni serata dura quindi circa due ore, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 3 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 20 novembre 2025 alle ore 21.30 ogni giovedì. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 20 novembre 2025
TV / Un professore 3: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 novembre 2025
TV / Codice Unlocked: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui
Ricerca