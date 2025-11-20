Un professore 3: il cast (attori e personaggi) della serie

Qual è il cast di Un professore 3? Tante le grandi conferme tra i personaggi principali ma anche le new entry che creeranno nuove dinamiche nella trama. Alessandro Gassmann è Dante. Costretto a lasciare la villa della ex moglie, si trasferisce con Simone a casa della madre Virginia e, mentre continua a essere un punto di riferimento per la 5ª B, attraversa una crisi profonda sul senso del suo lavoro e sul suo modo di vivere le relazioni. Claudia Pandolfi è di nuovo Anita, che ora vive con Manuel e Viola in una grande casa che il padre dei ragazzi, Nicola, ha procurato loro prima di trasferirsi a Tokyo. È diventata proprietaria della libreria, ma riceve una proposta che le cambierà la vita: una supplenza di Inglese proprio al liceo Da Vinci. Nicolas Maupas torna nel ruolo di Simone, ancora segnato dall’allontanamento forzato da Mimmo, di cui accusa apertamente il padre. L’ingresso in scena di Thomas, amico delle medie tornato a Roma, lo costringe a riaprire cassetti emotivi che credeva chiusi. Damiano Gavino è ancora Manuel, che sembra aver trovato una sua serenità insieme a Nina e alla piccola Lilli. Ma il ritorno dal carcere di Goran, ex di Nina e padre della bambina, rimette tutto in discussione.

Le grandi novità di stagione sono Nicole Grimaudo e Dario Aita. Grimaudo è Irene Alessi, nuova preside del Da Vinci: una donna affascinante, sportiva e determinata, che sogna una scuola d’eccellenza, efficiente e rigorosa. Tra lei e Dante scatta subito una forte attrazione, ma la loro visione della scuola non potrebbe essere più distante. Aita interpreta Leone Rocci, nuovo professore di Fisica, ex alunno di Dante. Vent’anni prima lo idolatrava, ora lo guarda con ostilità: una tragedia del passato lo ha portato a perdere ogni stima nei confronti del suo vecchio professore.

Si aggiungono poi nuove figure di spicco fra i ragazzi: Greta, figlia di Irene, brillante e ribelle, sempre pronta a provocare compagni e professori; Zeno, ragazzo timido e “fuori dal mondo”, cresciuto in una fattoria fuori Roma con genitori ambientalisti radicali; Thomas, bellissimo, elegante e apertamente bisessuale, che nasconde precarietà economica e grossi problemi familiari dietro una superficie scintillante.