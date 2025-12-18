Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 18 dicembre

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Un professore 3, la serie di successo con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, giunta alla terza stagione. Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo. In tutto sono previste sei puntate, con due episodi per serata. Ma vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di stasera Dante riceve una visita a sorpresa dai suoi studenti, che lo vogliono convincere a riconsiderare la sua decisione. Visto che Anita non gli ha ancora confessato il suo segreto, è Manuel a prendere l’iniziativa, vedendo la madre in difficoltà. Dante è sconvolto, ma la novità inizia a fargli vedere il futuro sotto una luce diversa. Anche i miglioramenti di Greta lo risollevano, e la ragazza fa un patto con lui: tornerà a scuola se anche lui farà lo stesso. Greta prende una decisione che inizia a liberarla dai suoi fantasmi: vuole rivedere suo padre. Alba inizia a studiare per la maturità con l’aiuto di Leone. Finalmente Anita e Dante si ritrovano e parlano sinceramente: forse ora possono riprovarci.

Nell’ultimo episodio della terza stagione siamo a un passo dal temuto esame di maturità. I ragazzi sono tesi, alle prese con test di ammissione e decisioni difficili. Dante è tornato il prof di sempre, ha ritrovato la motivazione e sta vicino ai suoi studenti in questo momento decisivo. Nonostante lo spettacolo teatrale di fine anno rischi di saltare, Laura e Luna trovano il modo di chiarirsi su Matteo. Manuel e Greta si avvicinano, così come Zeno e Viola, mentre le cose tra Simone e Thomas si complicano. Simone va in crisi proprio la notte prima degli esami, e stavolta è Manuel a correre in suo soccorso. Poi finalmente arriva il grande giorno, con gli studenti che se la devono vedere con un presidente di commissione severissimo.

Un professore 3: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della puntata di stasera, ma qual è il cast di Un professore 3? Tante novità nel cast della nuova stagione ma anche le conferme dei personaggi più amati. Alessandro Gassmann è Dante. Costretto a lasciare la villa della ex moglie, si trasferisce con Simone a casa della madre Virginia e, mentre continua a essere un punto di riferimento per la 5ª B, attraversa una crisi profonda sul senso del suo lavoro e sul suo modo di vivere le relazioni. Claudia Pandolfi è di nuovo Anita, che ora vive con Manuel e Viola in una grande casa che il padre dei ragazzi, Nicola, ha procurato loro prima di trasferirsi a Tokyo. È diventata proprietaria della libreria, ma riceve una proposta che le cambierà la vita: una supplenza di Inglese proprio al liceo Da Vinci. Nicolas Maupas torna nel ruolo di Simone, ancora segnato dall’allontanamento forzato da Mimmo, di cui accusa apertamente il padre. L’ingresso in scena di Thomas, amico delle medie tornato a Roma, lo costringe a riaprire cassetti emotivi che credeva chiusi. Damiano Gavino è ancora Manuel, che sembra aver trovato una sua serenità insieme a Nina e alla piccola Lilli. Ma il ritorno dal carcere di Goran, ex di Nina e padre della bambina, rimette tutto in discussione.

Le grandi novità di stagione sono Nicole Grimaudo e Dario Aita. Grimaudo è Irene Alessi, nuova preside del Da Vinci: una donna affascinante, sportiva e determinata, che sogna una scuola d’eccellenza, efficiente e rigorosa. Tra lei e Dante scatta subito una forte attrazione, ma la loro visione della scuola non potrebbe essere più distante. Aita interpreta Leone Rocci, nuovo professore di Fisica, ex alunno di Dante. Vent’anni prima lo idolatrava, ora lo guarda con ostilità: una tragedia del passato lo ha portato a perdere ogni stima nei confronti del suo vecchio professore.