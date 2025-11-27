Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 27 novembre

Questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Un professore 3, la serie di successo con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, giunta alla terza stagione. Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo. In tutto sono previste sei puntate, con due episodi per serata. Ma vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della puntata, dal titolo “Wittgenstein: vero o falso”, l’improvvisa decisione di Manuel ha spiazzato tutti, soprattutto Anita, che non se ne fa una ragione ed è preoccupata per lui. Manuel cerca di tranquillizzarla: si farà sentire e vedere spesso in videochiamata, e sarà quasi come se fosse ancora lì con loro.

Nel secondo episodio, dal titolo “Popper: gli errori”, Dante e Irene si scontrano su Thomas e sulla loro visione della scuola, e della vita, ma alla fine il ragazzo viene ammesso a scuola. Tra Simone e Thomas scoppia la passione, ma Greta si sente abbandonata dal suo nuovo amico e reagisce male.

Un professore 3: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della puntata di stasera, ma qual è il cast di Un professore 3? Tante novità nel cast della nuova stagione ma anche le conferme dei personaggi più amati. Alessandro Gassmann è Dante. Costretto a lasciare la villa della ex moglie, si trasferisce con Simone a casa della madre Virginia e, mentre continua a essere un punto di riferimento per la 5ª B, attraversa una crisi profonda sul senso del suo lavoro e sul suo modo di vivere le relazioni. Claudia Pandolfi è di nuovo Anita, che ora vive con Manuel e Viola in una grande casa che il padre dei ragazzi, Nicola, ha procurato loro prima di trasferirsi a Tokyo. È diventata proprietaria della libreria, ma riceve una proposta che le cambierà la vita: una supplenza di Inglese proprio al liceo Da Vinci. Nicolas Maupas torna nel ruolo di Simone, ancora segnato dall’allontanamento forzato da Mimmo, di cui accusa apertamente il padre. L’ingresso in scena di Thomas, amico delle medie tornato a Roma, lo costringe a riaprire cassetti emotivi che credeva chiusi. Damiano Gavino è ancora Manuel, che sembra aver trovato una sua serenità insieme a Nina e alla piccola Lilli. Ma il ritorno dal carcere di Goran, ex di Nina e padre della bambina, rimette tutto in discussione.

Le grandi novità di stagione sono Nicole Grimaudo e Dario Aita. Grimaudo è Irene Alessi, nuova preside del Da Vinci: una donna affascinante, sportiva e determinata, che sogna una scuola d’eccellenza, efficiente e rigorosa. Tra lei e Dante scatta subito una forte attrazione, ma la loro visione della scuola non potrebbe essere più distante. Aita interpreta Leone Rocci, nuovo professore di Fisica, ex alunno di Dante. Vent’anni prima lo idolatrava, ora lo guarda con ostilità: una tragedia del passato lo ha portato a perdere ogni stima nei confronti del suo vecchio professore.