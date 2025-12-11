Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

di Anton Filippo Ferrari
Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 11 dicembre

Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Un professore 3, la serie di successo con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, giunta alla terza stagione. Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo. In tutto sono previste sei puntate, con due episodi per serata. Ma vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Trama e anticipazioni

Studenti e professori della 5B vanno in gita a Montecassino. Simone ha scoperto la verità sul lavoro di Thomas e ora ce l’ha con lui perché gli ha mentito. La notte, mentre Leone guida una spedizione nel bosco per vedere le stelle, Dante con una scusa si allontana per restare solo con Anita. Dopo la gita, Greta è a disagio con Thomas, Simone ha molti dubbi sul suo futuro, Zeno non vuole più andare a scuola. Manuel scopre che rischia di perdere l’anno, e capisce che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita.

Un professore 3: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni della puntata di stasera, ma qual è il cast di Un professore 3? Tante novità nel cast della nuova stagione ma anche le conferme dei personaggi più amati. Alessandro Gassmann è Dante. Costretto a lasciare la villa della ex moglie, si trasferisce con Simone a casa della madre Virginia e, mentre continua a essere un punto di riferimento per la 5ª B, attraversa una crisi profonda sul senso del suo lavoro e sul suo modo di vivere le relazioni. Claudia Pandolfi è di nuovo Anita, che ora vive con Manuel e Viola in una grande casa che il padre dei ragazzi, Nicola, ha procurato loro prima di trasferirsi a Tokyo. È diventata proprietaria della libreria, ma riceve una proposta che le cambierà la vita: una supplenza di Inglese proprio al liceo Da Vinci. Nicolas Maupas torna nel ruolo di Simone, ancora segnato dall’allontanamento forzato da Mimmo, di cui accusa apertamente il padre. L’ingresso in scena di Thomas, amico delle medie tornato a Roma, lo costringe a riaprire cassetti emotivi che credeva chiusi. Damiano Gavino è ancora Manuel, che sembra aver trovato una sua serenità insieme a Nina e alla piccola Lilli. Ma il ritorno dal carcere di Goran, ex di Nina e padre della bambina, rimette tutto in discussione.

Le grandi novità di stagione sono Nicole Grimaudo e Dario Aita. Grimaudo è Irene Alessi, nuova preside del Da Vinci: una donna affascinante, sportiva e determinata, che sogna una scuola d’eccellenza, efficiente e rigorosa. Tra lei e Dante scatta subito una forte attrazione, ma la loro visione della scuola non potrebbe essere più distante. Aita interpreta Leone Rocci, nuovo professore di Fisica, ex alunno di Dante. Vent’anni prima lo idolatrava, ora lo guarda con ostilità: una tragedia del passato lo ha portato a perdere ogni stima nei confronti del suo vecchio professore.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca