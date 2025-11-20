Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 20 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Un professore 3, la serie di successo con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, giunta alla terza stagione. Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo. In tutto sono previste sei puntate, con due episodi per serata. Ma vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Trama e anticipazioni

La puntata di stasera si intitola “Shakespeare e la maturità”, e ci riporta al Da Vinci all’inizio di settembre. Il nuovo anno scolastico porta con sé un’ondata di cambiamenti. Dante e Simone si sono trasferiti da nonna Virginia, e anche Anita, Viola e Manuel hanno una nuova casa, ma la ferita tra Anita e Dante è tutt’altro che ricucita: i due non stanno più insieme e faticano a trovare una distanza che non faccia male.

Durante un allenamento in palestra, Dante incontra una donna affascinante, sicura di sé, con cui scatta immediatamente un’attrazione quasi adolescenziale. Poche ore dopo la rivede nella veste che cambierà le dinamiche dell’intera serie: è Irene Alessi, la nuova preside del liceo Da Vinci. L’effetto sorpresa è doppio, perché Irene, con il suo stile pragmatico e competitivo, rappresenta il contrario del metodo Balestra, basato sulla discussione e sul pensiero critico.

Il corpo docenti si arricchisce di due nuovi ingressi che spostano immediatamente gli equilibri: da una parte Leone, il giovane e brillante professore di Fisica, ex allievo di Dante, che ritorna a scuola con conti in sospeso; dall’altra proprio Anita, che ottiene a sorpresa una supplenza di Inglese. Ritrovarsi compagni di lavoro è una sfida continua: tra i due è un alternarsi frenetico di punzecchiature, discussioni, sguardi che bruciano e tentativi di tenere a bada un sentimento che non si è mai spento.

Nella 5ª B arrivano anche due nuove figure destinate a lasciare il segno. Greta, figlia di Irene, porta in classe un carattere esplosivo, brillante e provocatorio; Zeno è un ragazzo fuori dal tempo, cresciuto in una fattoria fuori Roma, senza social, con uno sguardo timido ma profondissimo sul mondo. Mentre la classe prende le misure con questi nuovi ingressi, Simone ritrova Thomas, amico d’infanzia, tornato a Roma dopo anni in Svizzera, e Manuel e Nina prendono una decisione importante sul loro futuro, che avrà conseguenze sulle vite di tutti.

Un professore 3: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di stasera, ma qual è il cast di Un professore 3? Tante novità nel cast della nuova stagione ma anche le conferme dei personaggi più amati. Alessandro Gassmann è Dante. Costretto a lasciare la villa della ex moglie, si trasferisce con Simone a casa della madre Virginia e, mentre continua a essere un punto di riferimento per la 5ª B, attraversa una crisi profonda sul senso del suo lavoro e sul suo modo di vivere le relazioni. Claudia Pandolfi è di nuovo Anita, che ora vive con Manuel e Viola in una grande casa che il padre dei ragazzi, Nicola, ha procurato loro prima di trasferirsi a Tokyo. È diventata proprietaria della libreria, ma riceve una proposta che le cambierà la vita: una supplenza di Inglese proprio al liceo Da Vinci. Nicolas Maupas torna nel ruolo di Simone, ancora segnato dall’allontanamento forzato da Mimmo, di cui accusa apertamente il padre. L’ingresso in scena di Thomas, amico delle medie tornato a Roma, lo costringe a riaprire cassetti emotivi che credeva chiusi. Damiano Gavino è ancora Manuel, che sembra aver trovato una sua serenità insieme a Nina e alla piccola Lilli. Ma il ritorno dal carcere di Goran, ex di Nina e padre della bambina, rimette tutto in discussione.

Le grandi novità di stagione sono Nicole Grimaudo e Dario Aita. Grimaudo è Irene Alessi, nuova preside del Da Vinci: una donna affascinante, sportiva e determinata, che sogna una scuola d’eccellenza, efficiente e rigorosa. Tra lei e Dante scatta subito una forte attrazione, ma la loro visione della scuola non potrebbe essere più distante. Aita interpreta Leone Rocci, nuovo professore di Fisica, ex alunno di Dante. Vent’anni prima lo idolatrava, ora lo guarda con ostilità: una tragedia del passato lo ha portato a perdere ogni stima nei confronti del suo vecchio professore.