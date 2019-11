Un posto al sole anticipazioni 8 novembre 2019: cosa succede nella puntata di venerdì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda venerdì 8 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di venerdì 8 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di giovedì, 8 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 8 novembre 2019 di Un posto al sole, Renato e Franco avranno un dialogo con Niko e, alla fine, ascoltate le sue ipotesi, si troveranno a dargli ragione; ne seguirà un colloquio anche con Raffaele, il quale verrà convinto di quelle ipotesi, le quali sostengono anche che Diego debba seguire i consigli dei suoi avvocati.

Giordano, invece, vedrà nel patteggiamento l’unica via utile poiché, nonostante i suoi ricordi siano molto sfocati, è convinto di essere il colpevole. Niko, però, a quel punto lo metterà in guardia del fatto che, così facendo, rischia di rimanere in galera per molti anni pur essendo innocente.Per convincere Diego a ritrattare il suo legale tenterà inoltre di convincerlo della colpevolezza di Delia. Alcuni particolari della sera dell’incidente, fra l’altro, inizieranno a riemergere, raccontando una verità davvero sconcertante. Raffaele, nel frattempo, continuerà a disperarsi per suo figlio.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 7 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.