Un posto al sole anticipazioni 7 novembre 2019: cosa succede nella puntata di giovedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda mercoledì 6 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di giovedì 7 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di giovedì, 7 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 7 novembre 2019 di Un posto al sole, la pista che porta al padre di Maurizio non sembra dare i risultati tanto sperati e Niko, dunque, si convince che Delia sta nascondendo qualcosa. Nel frattempo c’è Giulia che, frustata dalla relazione con Dennis, riesce finalmente a realizzare che forse è arrivato il momento di voltare pagina. Bice, invece, continua ad aiutare Mariella e Guido: la donna sta per presentate loro “l’uragano Ingrid”.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 6 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.