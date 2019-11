Un posto al sole anticipazioni 6 novembre 2019: cosa succede nella puntata di mercoledì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda mercoledì 6 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di mercoledì 6 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di mercoledì, 6 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata di mercoledì 6 novembre 2019 di Un posto al sole, Giulia non riesce a smettere di pensare a Dennis e a voltare pagina. Lui le ha prospettato la possibilità di un rapporto aperto, ma la Poggi non fa che pensare ai bei momenti che i due hanno passato insieme e non si rassegna all’idea che possano tornare. A tentare di consolare e far ragionare Chiara la figlia Angela, ma sua madre sembra non riuscire a razionalizzare.

Nel frattempo c’è Mariella che, nuova nella affollata casa De Bue, avrà qualche difficoltà nell’ambientamento. Fortunatamente ci sarà la sua amica Bice a darle una mano. Ugo invece andrà a trovare il suo amico Diego in carcere e gli rivelerà, senza mezzi termini, che la situazione è piuttosto grave e che non esistono molte via d’uscita. Ad indagare c’è Franco, che potrebbe scoprire cose che darebbero problemi a lui e alla sua famiglia.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 5 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.