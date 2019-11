Un posto al sole anticipazioni 5 novembre 2019: cosa succede nella puntata di martedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 5 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di martedì 5 novembre 2019.

Cosa succede nella puntata di martedì, 5 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 5 novembre 2019 di Un posto al sole, continuerà a tenere banco la questione relativa all’aggressione nei confronti di Aldo Leone. Deciso a scagionare Diego, il padre Raffaele Giordano ha deciso di chiedere aiuto a Franco. I due, quindi, si metteranno a caccia di possibili indizi che possano dimostrare l’innocenza di Diego, in carcere dopo aver confessato un reato che non ha mai commesso.

Così, secondo le anticipazioni di domani di Un posto al sole, Raffaele e Franco individueranno una pista. Di chi si tratterà? Forse del padre di Maurizio? Ciò che si sa è che Franco, come sempre, sarà pronto anche a mettere a repentaglio la sua vita per aiutare gli amici.

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che continueranno le tensioni tra Serena e Filippo. È ormai evidente che, durante il suo viaggio alle Canarie, al giovane Sartori sia successo qualcosa di particolare. Ma cosa? Forse un tradimento? Filippo, travolto dai sensi di colpa, continuerà a non voler raccontare nulla alla moglie. Ma nel frattempo continuerà anche a tenerla a distanza da lui.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 4 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.